Петербуржцы заметили пену на Петергофском шоссе, Росприроднадзор проводит проверку

Жители Петербурга заметили в Красносельском районе летающую над землей пену. Фотографиями и видео с места происшествия на Петергофском шоссе пользователи делятся в соцсетях.

Пена крупными хлопьями летела со стороны Полежаевского парка. Местные жители предположили, что «автором» «пенной вечеринки» стал Дудергофский канал.

Видеозаписи необычного явления появились днем 24 декабря.

В пресс-службе Комитета по природопользованию «Петербургскому дневнику» сообщили, что на место выехал специалист комитета и инспекторы Росприродназора.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что подведомственные объекты в указанном районе в исправном состоянии и чисты.

Таким образом, источник "пенной вечеринки" пока не установлен.