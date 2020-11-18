Дубковский пляж в Сестрорецке очистят от пакетов и прокладок, принесенных штормами

Специалисты очистят Дубковский пляж в Сестрорецке от мусора в среду, 18 ноября. Так власти отреагировали на публикации от местных жителей в соцсетях.

Очевидцы заметили горы мусора - пакеты, средства личной гигиены, обертки от продуктов - на местном пляже и опубликовали фотографии и видео происшествия в паблике "ДТП и ЧП", негодуя, откуда могло взяться такое количество грязи и помоев.

В пресс-службе Курортного района "Невским новостям" пояснили, что причиной экокатастрофы стали осенние штормы, которые вынесли на берег Финского залива природный и бытовой мусор. Также в администрации отметили, что бытовой мусор убирается регулярное, а природный — при подготовке к летнему сезону.

Между тем, экоактивисты и жители Сестрорецка предполагают, что произошел прорыв канализации, и нечистоты хлынули в Финский залив.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", пару дней назад на западном берегу острова Котлин местные жители заметили, что все покрыто зеленой слизью и усеяно мертвыми моллюсками.