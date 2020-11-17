Россия побила рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязненности воздуха в России превысил рекордные показатели за последние 16 лет. Об этом, как пишет РБК, свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В частности, в этом году в РФ зафиксированы высокие и экстремально высокие показатели по загрязнению. Как подчеркивают аналитики, после карантина рост загрязнения только ускорился.

Общий объем ядовитых выбросов в атмосферу с января по сентябрь на треть превысил максимальные значения 2010 года. А в сравнении с прошлым годом этот показатель вырос в три раза.

Рекордсменом по числу вредных выбросов стала Самарская область - 112 случаев. С большим отрывом - всего 22 случая - следует Бурятия. Оренбуржье, Забайкалье и Красноярский край показали до десяти выбросов.

Загрязнения, в основном, связаны с началом отопительного сезона, а также с деятельностью предприятий и происходящими на них авариями, отметили эксперты.

В августе это же агентство, как писал "Санкт-Петербург.ру", составляло рейтинг регионов с самым грязным воздухом. Тогда Москва заняла 16-е место в списке (410 тыс. тонн выбросов), а Санкт-Петербург — 35-е (202 тыс. тонн).