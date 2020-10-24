Эксперт: Животные на Камчатке не могли умереть от разлива ракетного топлива

Продукты распада ракетного топлива, которые нашли в пробах воды с Камчатки, не могли стать причиной гибели морских животных. Об этом «Газете.Ru» сообщил декан химического факультета МГУ Степан Калмыков.

По его словам, в пробах не было найдено токсинов, способных вызвать массовую гибель.Единственная проба, в которой были найдены следы окисления гептила (продукты распада РТ - прим.), была взята в Большой Лагерной Бухте, и вещества было очень мало.

Он отметил, что концентрация найденного вещества была очень низкой.

Напомним, версия утечки ракетного топлива широко обсуждалась на Камчатке и далеко за ее пределами в самом начале экологического бедствия. После масштабных исследований ученые назвали приоритетной версию красного прилива.

23 октября в Следственном комитете назвали приоритетной версию о природных причинах загрязнения в Авачинской бухте на Камчатке, где в начале октября местные жители обнаружили сотни трупов морских животных.