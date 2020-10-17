В центре Петербурга уничтожают деревья, безответственно обрубая корни

На улице Чайковского идут работы по благоустройству, которые могут привести к уничтожению деревьев. Опасения выразили местные жители, опубликовав фото в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» («ВКонтакте»).

Очевидцы заметили, что деревьям обрубают корни - срезают лопатами. Цель таких действий - освободить место под укладку бордюра и плитки.

Работы ведутся компанией "Возрождение".