Власти не нашли денег на ликвидацию свалок в Невском районе

Жители Дальневосточного проспекта в Санкт-Петербурге безуспешно борются со свалками в своем районе.

Около 500 человек обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой ликвидировать помойки, расположенные от пересечения с улицей Коллонтай до ЖК «Цивилизация». Это территории промзон, частично заброшенные.

В администрации Невского района отметили, что знают о проблеме и решают ее, перекрывая доступ к нелегальным мусорным кучам. Однако вывозить мусор в другое место, возможно, слишком дорого. Средняя стоимость вывоза и утилизации промышленных отходов в Санкт-Петербурге на октябрь 2020 года составляет от 5 180 руб. плюс стоимость транспортировки - около 5 тыс. руб. Вывозить мусор - недешево, возможно, это является причиной незаконных свалок, которые разрастаются, несмотря на контроль властей.

В администрации Невского района также указали на пандемию коронавируса, из-за которой бюджетные средства, предусмотренные на ликвидацию несанкционированных свалок, были секвестрованы.