Камчатские синоптики объяснили появление морских животных на берегу

Морские животные, найденные в Камчатском крае на берегах Авачинского залива, оказались на берегу из-за шторма, но погибли они по другой причине. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила начaльник Камчатгидромета Вера Полякова.

Циклон с порывами ветра свыше 25 м/с бушевал у берегов Камчатки 28-29 сентября.

Животных на берег могло вынести даже со дна бухты, так как волны в эти дни поднимались до 6 метров.

При этом найденные на берегу животные не могли погибнуть по причине шторма, отметила специалист.



Она подчеркнула, что загрязнение, судя по признакам, было в придoнном слое. Именно поэтому пробы, взятые специалистами, не показали загрязнения.

Отметим, ранее на побережье Камчатки обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов.