В арктических водах нашли волокна джинсовых штанов

Экологи обнаружили волокна от джинсов в озерах Онтарио, у Берегов Баффиновой Земли и частях канадской Арктики.

Как пишет "РГ", ученые попытались выяснить источник подобных загрязнений.

Выяснилось, что при каждой стирке джинсовых штанов в воду попадают тысячи нитей, пятую часть из которых не могут задержать очистительные устройства и сооружения. Таким образом, они попадают в окружающую среду.

Насколько плохо волокна влияют на воду и экологию, пока непонятно. Ученые будут продолжать наблюдения.