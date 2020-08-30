На Украине может произойти катастрофа хуже Чернобыльской

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил о масштабной экологической катастрофе. В этом регионе Украины много затопленных шахт, брошенных из-за разрушенной инфраструктуры, отметил он в интервью «Страна.ua».

Если не заняться очисткой, вода из шахт может заполнить местные реки и озера, а позже попасть в Азовское и Черное моря, отметил Фокин.

По его мнению, эта катастрофа может стать даже страшнее Чернобыльской аварии на АЭС.

Фокин указал, что необходимо немедленно начать очистку переполненных водонакопителей.