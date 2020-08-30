Утриш могут закрыть из-за пожаров

Территории заповедника «Утриш» и краевого заказника «Большой Утриш» могут закрыть по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Доступ людей на охраняемые территории должен быть прекращен, считает глава региона. Он отметил, что недопустимо проживать на территории заповедника.

На этой неделе в Утрише произошел крупный пожар - горели леса на площади около 130 га, в том числе реликтовые можжевеловые леса.

На совещании у губернатора присутствовали лесничие, экологи, сотрудники МЧС, волонтеры, тушившие огонь. Из-за катастрофы эвакуировали тысячу человек.



Губернатор хочет ввести режим максимального покоя заповедника после обсуждения с Минприроды.

Восстановление сгоревших участков займет не менее ста лет.