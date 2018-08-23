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Петербуржцы пожаловались на массовую гибель уток в саду Бенуа

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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В комитете по природопользованию пообещали очистить водоем в ближайшее время.

В пруду, расположенном в саду Бенуа, плавают около десяти мертвых уток, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб». В комитете по природопользованию подтвердили массовую гибель птиц и пообещали отправить на место происшествия специалистов, которые очистят водоем, сообщает «Фонтанка».

Сад Бенуа стал не единственным местом, где погибли пернатые. Петербуржцы жалуются на гибель птиц в реке Сосновка, прудах Таврического сада, парка Интеранционалистов и Александрино.

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В июне этого года утки массово гибли в реке Новая. В Смольном предполагают, что птицы питались сине-зелеными водорослями, которые любят жару и не очень чистые водоемы. Во внутренних органах пернатых нашли накопленные токсины, которые вызывали различные заболевания.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга проведет экологическое обследование Суздальских озер, которые несколько лет назад считались одними из самых чистых в городе. В текущем году на эти цели потратят 3 млн рублей, в следующем выделят еще 6,5 млн рублей.

Фото: vk.com/spb_today

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