  • 3 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 19:20 63.2445  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 19:20 73.3491  
Нефть($) 03.08.2018 72.71 0.91
Нефть(p) 03.08.2018 4532.97 +33.41

Смольный проверит экологическое состояние Суздальских озер

Автор:


© Фото: Wikipedia / Uz1awa

Темы дня

Несколько лет назад эти водоемы считались одними из самых чистых в Петербурге, однако массовая застройка прибрежных территорий внесла свои коррективы.

Смольный проведет экологическое обследование Суздальских озер за счет городского бюджета. В текущем году на эти цели потратят 3 млн рублей, в следующем выделят еще 6,5 млн рублей. На первом этапе городские власти планируют определить загрязненность водоемов и составить план их очистки.

Эти данные приводятся в ответе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на запрос руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной.

Суздальские озера расположены на севере города недалеко от станций метро «Озерки» и «Проспект Просвещения». Раньше они считались лучшими местами для отдыха и купания. Однако из-за массовой застройки прибрежных территорий их акватория загрязнилась.

Читайте также:

Гибнут утки: загрязнением реки Новая займется природоохранная прокуратура

Сейчас купаться в этих водоемах официально запрещено, спуск к ним перекрыт во многих местах. За очистку и благоустройство Суздальских озер выступают экологи, местные жители и представители инициативных групп.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе, где находятся Суздальские озера, самый грязный воздух в Петербурге. В 2017 году предприятия выбросили в воздух района больше 25 тыс. тонн загрязняющих веществ. Для сравнения, в воздух Кировского района, который находится на втором месте рейтинга, попали 13 тыс. тонн загрязняющих веществ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram