Смольный проверит экологическое состояние Суздальских озер

Смольный проведет экологическое обследование Суздальских озер за счет городского бюджета. В текущем году на эти цели потратят 3 млн рублей, в следующем выделят еще 6,5 млн рублей. На первом этапе городские власти планируют определить загрязненность водоемов и составить план их очистки.

Эти данные приводятся в ответе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на запрос руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной.

Суздальские озера расположены на севере города недалеко от станций метро «Озерки» и «Проспект Просвещения». Раньше они считались лучшими местами для отдыха и купания. Однако из-за массовой застройки прибрежных территорий их акватория загрязнилась.

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Сейчас купаться в этих водоемах официально запрещено, спуск к ним перекрыт во многих местах. За очистку и благоустройство Суздальских озер выступают экологи, местные жители и представители инициативных групп.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе, где находятся Суздальские озера, самый грязный воздух в Петербурге. В 2017 году предприятия выбросили в воздух района больше 25 тыс. тонн загрязняющих веществ. Для сравнения, в воздух Кировского района, который находится на втором месте рейтинга, попали 13 тыс. тонн загрязняющих веществ.