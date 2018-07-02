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Компанию «Экопром» оштрафуют за очередное загрязнение Мурзинки

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© Фото: L!FE

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Организация сбрасывает в реку поверхностные, производственные, и дренажные сточные воды около 50 промышленных предприятий.

Компанию «Экопром» оштрафуют за очередное загрязнение реки Мурзинки, которая стала фиолетовой в начале июня.

Об этом говорится в ответе председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Игоря Григорьева заместителю руководителя фракции «Справедливая Россия», председателю профильной комиссии ЗакСа по экологической защите населения Надежде Тихоновой.

По словам Григорьева, по факту загрязнения водоема возбудили дело об административном правонарушении. Был проведен отбор проб воды. Государственный инспектор комитета, выезжавший на место происшествия, установил, что фиолетовая вода лилась из заглубленного выпуска, находящегося на балансе АО «Экопром».

Законный представитель фирмы был вызван для составления протокола об административном нарушении. Согласно закону, организацию можно оштрафовать до 40 тыс. рублей.

«Компания «Экопром» становится экологическим рецидивистом, который раз за разом нарушает требования экологического законодательства. Невысокие штрафы ее не пугают, доход от «грязного» бизнеса – гораздо больше, поэтому мы должны искать новые способы для того, чтобы остановить нарушителя», – сказала Тихонова.

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Ранее «Экопром» привлекался к ответственности за загрязнение окружающей среды. В мае этого года Мурзинка стала красной, выпуск принадлежал АО «Экопром». Компанию оштрафовали на 150 тыс. рублей по факту превышения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.

В марте 2017 года петербуржцы могли наблюдать белую Мурзинку. Активисты обнаружили на месте происшествия большое скопление отходов, представляющих собой отходы от резки гранита и иной мусор.

И это далеко не первые случаи смены окраса реки. В 2012, 2014 и 2016 годах вода окрашивалась в ядовито-оранжевый, морковный и белый цвета.

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