С поверхности водоемов Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефти

Около 600 кг нефтепродуктов собрали с поверхности петербургских водоемов в период с 24 апреля по 2 мая, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты предприятия «Пиларн» собрали нефть в акватории Матисова канала в районе ТРК «Жемчужная Плаза», Обводного канала в районе Балтийского вокзала, акватории реки Волковки в районе Алмазного моста и на канаве в районе дома 182 по проспекту Ветеранов.

В настоящее время продолжаются работы по уборке нефтепродуктов на реке Славянке в районе Шлиссельбургского проспекта. Экологи собрали уже более 4 тонн опасной смеси. Загрязняющие вещества попали в водоем из дождевого выпуска, в который сливается дождевая вода из ближайших домов и деревообрабатывающего завода «АВК массив».

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Виновника загрязнения окружающей среды еще предстоит установить. Сейчас по факту случившегося проводят проверку, инцидентом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Последний крупный разлив нефтепродуктов в Петербурге случился в декабре 2017 года. Тогда на поверхности Невы, Карповки и Большой Невки появились радужные пятна от дизельного топлива. В течение суток из петербургских рек выкачали почти тонну нефтепродуктов. Тогда дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении ПАО «ТГК-1».

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