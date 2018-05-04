  • 4 Май 2018
USD 05.05.2018 63.2012 -0.2848
USD ММВБ 13:17 63.3805  
EUR 05.05.2018 75.6392 -0.4869
EUR ММВБ 13:17 75.8019  
Нефть($) 04.05.2018 73.43 0.35
Нефть(p) 04.05.2018 4640.86 +1.30

С поверхности водоемов Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефти

Автор:


© Фото: Пресс-служба ГУП «Пиларн»

Темы дня

Наиболее сильные загрязнения наблюдались на Матисовом и Обводном каналах, акватории реки Волковки.

Около 600 кг нефтепродуктов собрали с поверхности петербургских водоемов в период с 24 апреля по 2 мая, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты предприятия «Пиларн» собрали нефть в акватории Матисова канала в районе ТРК «Жемчужная Плаза», Обводного канала в районе Балтийского вокзала, акватории реки Волковки в районе Алмазного моста и на канаве в районе дома 182 по проспекту Ветеранов.

В настоящее время продолжаются работы по уборке нефтепродуктов на реке Славянке в районе Шлиссельбургского проспекта. Экологи собрали уже более 4 тонн опасной смеси. Загрязняющие вещества попали в водоем из дождевого выпуска, в который сливается дождевая вода из ближайших домов и деревообрабатывающего завода «АВК массив».

Читайте также:

Петербуржцы спасли уток, попавших в нефтеразлив в Сосновке

Виновника загрязнения окружающей среды еще предстоит установить. Сейчас по факту случившегося проводят проверку, инцидентом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Последний крупный разлив нефтепродуктов в Петербурге случился в декабре 2017 года. Тогда на поверхности Невы, Карповки и Большой Невки появились радужные пятна от дизельного топлива. В течение суток из петербургских рек выкачали почти тонну нефтепродуктов. Тогда дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении ПАО «ТГК-1».

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в мае

    Празднование Дня города, концерт рок-группы, в которой играет Джонни Депп, и торжественное открытие фонтанов в Петергофе – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия мая.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

    Мессенджер могут заблокировать на территории России уже 13 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как продолжить пользоваться любимым приложением даже после блокировки.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram