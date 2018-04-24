Полигон «Красный Бор» стал государственным казенным учреждением

Полигон «Красный Бор» преобразовали из государственного унитарного природоохранного предприятия в государственное казенное учреждение. Соответствующее решение Смольный принял и подписал в декабре 2017 года.

Организационно-правовая форма мусорного полигона изменилась 17 апреля. Теперь он числится как ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор», ранее был ГУПП «Полигон «Красный Бор».

«Насколько это законно, понятия не имею, насколько это поможет рекультивации – теоретически должно помочь, поскольку казенные учреждения не занимаются коммерческой деятельностью и не имеют права получать на сохранение отходы. На самом деле чиновники убедили нас в том, что это необходимо, чтобы провести рекультивацию. Однако внятного проекта по данному вопросу еще нет. Сейчас нужно заняться вопросом, предполагаемый проект должен пройти все экспертизы, включая техническую и экологическую», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест», председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.

Он добавил, что перевод полигона в государственное казеное учреждение связан и с желанием Смольного провести рекультивацию при помощи федерального бюджета. На данном этапе власти Петербурга планируют включить «Красный Бор» в государственную программу «Чистая страна». Однако для этого полигон пройти государственную экологическую экспертизу и должен находиться в собственности города.





Подробнее: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасностиПодробнее: https://ok-inform.ru/politics/47955-smolnyj-usilil-komitet-po-prirodopolzovaniyu-otlichnikom-fsb.html





Подробнее: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасностиПодробнее: https://ok-inform.ru/politics/47955-smolnyj-usilil-komitet-po-prirodopolzovaniyu-otlichnikom-fsb.html

«Красный Бор» – крупнейший полигон для утилизации опасных отходов на территории Северо-Западного федерального округа. Расположен в Тосненском районе Ленинградской обрасти в пяти километрах от Колпино. Там скопилось примерно 2,2 млн тонн токсичных веществ. На полигоне не раз горели пожары, из-за которых опасные вещества попадали в атмосферу.

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В 1990 годах началось строительство завода по переработке отходов, в него вложили от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, но так и не завершили. Смольный решил не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

В 2014 году у «Красного Бора» истекла лицензия на работу с опасными отходами. Роспотребнадзор не разрешил ее продлить и запретил принимать новые партии опасных отходов. Тогда же ведомство вынесло порядка 900 предписаний бывшему руководству полигона, в том числе экс-главе предприятия Сергею Мацукову, но они остались невыполненными.

В начале 2018 года дома у Мацукова провели обыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мацуков уже становился подозреваемым в уголовных делах, связанных с «Красным Бором». В 2015 году в отношении него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2014 году сотрудники полигона очистили поверхности двух технологических карт вместо компании, с которой «Красный Бор» заключил договор о выполнении работ. Мацуков при этом подписал акты о приемке выполненных работ с организацией-подрядчикоми выплатил ей все деньги по контракту – 9,8 млн рублей.

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