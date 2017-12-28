«Зеленая коалиция» проведет одиночные пикеты на Невском проспекте

Движение «Зеленая коалиция» 4 января проведет на Невском проспекте одиночные пикеты с требованием защитить зеленые насаждения города.

«Сбор в 13:00 на выходе из станции метро «Гостиный двор», затем участники распределятся вдоль Невского проспекта на расстоянии 50 метров друг от друга», – отмечают градозащитники.

Поводом для создания «Зеленой коалиции» послужил отказ большинства депутатов ЗакСа вернуть полтора десятка парков и скверов в перечень зеленых насаждений общего пользования. Первая встреча активистов движения состоялась 21 декабря.

На встрече градозащитники разработали преамбулу манифеста, который после окончательной доработки будет разослан всем органам власти, начиная с президента и заканчивая муниципалитетами. Также активисты договорились провести общегородской митинг в защиту парков и скверов 4 февраля.