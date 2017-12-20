Из Невы и Карповки вычерпали почти тонну нефтепродуктов

За прошедшие сутки из Невы в районе Свердловской набережной выкачали 600 кг нефтепродуктов, из Карповки – 350 кг, сообщили в компании «ПИЛАРН». В ходе операции районы загрязнений были обработаны активной пеной. На месте продолжает дежурить нефтесборщик-бонопостановщик «Редут».

Накануне, 19 декабря, в Северной столице случилась экологическая катастрофа. В несколько водоемов города попало дизельное топливо. Предположительно, загрязнение пошло с улицы Ватутина, где расположены многочисленные промышленные предприятия.

В прошлом активисты-экологи не раз фиксировали сбросы нефтепродуктов в этом месте. В 2011 году «Гринпис» направил письмо губернатору с требованием решить проблему залповых сбросов в районе Свердловской набережной, однако никак мер принято не было.