Петербург и Ленобласть договорились об утилизации коммунальных отходов

Петербург и Ленобласть заключили соглашение по вопросам обращения с отходами производства и потребления, заявил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. По его словам, теперь Северная столица сможет вывозить за город порядка 1 млн тонн бытового мусора. Всего в городе на Неве, согласно подсчетам экспертов, ежегодно образуется около 1,7 млн тонн коммунальных отходов.

«Соглашение, в первую очередь, необходимо для того чтобы региональный оператор мог работать как на территории Петербурга, так и на территории Ленобласти, где находится значительная часть полигонов», - сказал Четырбок.

Ранее ЗакС принял поправки в Экологический кодекс города на Неве, который определил порядок заключения соглашения с региональным оператором. Новый механизм обеспечивает тотальный контроль над бытовыми отходами во всем городе, начиная от контейнерной площадки во дворе и заканчивая скандально известными свалками.

С последними Смольный не может справиться до сих пор. Так жители Приморского, Выборгского и Курортного района вдыхают зловонные пары, приносимые ветром с полигона «Новоселки». В этом году власти города официально объявили о рекультивации объекта, однако свозить мусор туда так и не перестали.

Беспокоит петербуржцев и «Красный Бор», рекультивация которого завершится лишь в 2025 году. За годы своей работы полигон стал одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря. Европейские экологи включили его в список «горячих точек» ХЕЛКОМ и планируют проверить на безопасность.