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Побережье Финского залива покрылось ледяными шариками

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© Фото: Instagram / yuriy_shakhov

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Экологи считают, что одной из причин удивительного явления могло стать промышленное масло.

Часть Финского залива покрылась ледяными «шариками» диаметром 5-10 сантиметров. Пользователи социальных сетей считают, что удивительный эффект могли дать обледеневшие камни круглой формы. Также популярен вариант, что «шарики» получились в результате «работы» прибрежных волн.

В свою очередь экологи считают, что всему виной промышленное масло. По словам специалистов, кристаллизация морской воды при замерзании протекает неравномерно.

«Кристаллы строятся вокруг ядра. В нашем случае вода становилась в кристаллическую решётку вокруг пузырька газа или гидрофобной жидкости, капля которой в воде имеет округлую форму. Примером не растворяющейся в воде жидкости служит масло, оно как раз имеет идеальный круг в воде. Поскольку температура замерзания, наверное, выше, чем у воды, то получается, что вокруг масляных пятен выстраивались молекулы воды и образовали шарообразное тело», - цитирует «Комсомольская правда» эколога Илью Леухина.

Подобное явление уже случалось в Петербурге в 2014 году. Тогда появление необычного льда объяснили ученые Арктического научно-исследовательского института. Они рассказали, что сначала вода покрылась густым слоем ледяных кристаллов, после чего ветер скатал из них «шарики».

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