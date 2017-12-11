Петербург вошел в пятерку регионов России с лучшей экологической обстановкой

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг экологической обстановки в регионах России. Лидерство в данном списке четвертый год подряд удерживает Тамбовская область. Следом расположились Республика Алтай и Алтайский край. В пятерку также вошли Курская область и Санкт-Петербург. Экологи отмечают высокий уровень экологической культуры Северной столицы. В частности, их радует большое количество мероприятий, посвященных заботе об окружающей среде. Из минусов выделяют сильное загрязнение водоемов и большое количество свалок.

Петербуржцам до сих пор доставляет проблемы полигон «Красный Бор», признанный одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря. Помимо «Красного Бора», экологи постоянно поднимают вопрос о закрытии полигона «Новоселки», на который продолжают свозить опасные отходы. Ранее Смольный рапортовал президенту России Владимиру Путину о закрытии объекта на рекультивацию.

Что касается наиболее неблагоприятных регионов, то антирейтинг возглавляет Челябинская область, где сосредоточены одни из крупнейших металлургических комбинатов в стране. Далее следуют Свердловская и Московская области. Последняя оказалась в рейтинге из-за выбросов автотранспорта и не меньшего количества свалок, чем в Северной столице.

Рейтинг «Зеленого патруля» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется четыре раза в год. Традиционно высокие места в списке занимают сельскохозяйственные регионы, области, где располагается тяжелая промышленность, обычно идут последними.