Последний шанс загореть: жара в Петербурге закончится в воскресенье

Начавшиеся выходные могут стать последними теплыми за это лето, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, зафиксированный 8 августа 2010 года исторический максимум в 37,1 градуса уже преодолен не будет, а жары петербуржцам стоит ждать уже только в следующем году.

Текущее лето совпало с календарным, отметил Колесов, добавив, что до середины сентября будет тепло, хотя без зонта во второй половине августа из дома лучше не выходить.