Смольный и торговые сети начали договариваться о замене полиэтиленовых пакетов экологичными. Об этом сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

В Петербурге прошла встреча представителей комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и комитета по торговле торгово-промышленной палаты.

«Экологи послушали и, я надеюсь, услышали о готовности торговых сетей в этом направлении совместно работать, о том, какая есть альтернатива и что можно сделать с точки зрения маркетинга», − рассказала Ольга Волкова, председатель комитета по торговле торгово-промышленной палаты Петербурга.

Она добавила, что четких установок пока нет, но комитеты договорились, что будут над ними работать совместно. «В будущем нам все равно придется решать эту проблему вместе, через инструменты саморегулирования, а не через законодательные запреты», − отметила она.

Заключение договоров будут, заверила Волкова, но позже, сейчас намечается только план действий. «Мы считаем, что это наше будущее, и мы должны быть к нему готовы», − уверена Ольга Волкова.

Инициативу пока что поддержали не сети торговые сети города. «После того, как лидеры рынка разработают и внедрят нечто хорошее с точки зрения маркетинга, как правило, и другие с удовольствием присоединяются», − отметила председатель комитета по торговле.

Еще не известно, будут ли экопакеты дороже обычных. Пока на данном этапе только изучается, какие новые технологии представлены на рынке.

В целом, чиновники считают, что жители Петербурга готовы к «экологическому апгрейду». «Мы знаем, что житель мегаполиса готов включиться в разные формы экологических проектов на примере экобоксов, которые торговые сети устанавливали совместно с комитетом по природопользованию. Мы были приятно удивлены, как наши покупатели активно отозвались на эту городскую инициативу, − заметила Ольга Волкова.

По ее словам, власти города всерьез заинтересованы экологической обстановкой в Северной столице. Ольга Волкова объяснила, что в сложившейся ситуации надо действовать всем миром. Она рассказала, что отделы маркетинга ведущих торговых сетей уже сейчас работают над привлечением покупателей к нововведению. Однако оно ни в коем случае не должно бить по кошелькам покупателей и подстраиваться под разный размер кошелька.

«Мы должны уже сейчас снижать потребление полиэтилена всеми возможными и доступными формами, включая маркетинговые. Если альтернатива окажется дороже, то за нее покупатель проголосует своим рублем», − резюмировала председатель комитета по торговле.