Активисты движения против переезда АБЗ №1 рассказали о бездействии чиновников Петербурга

Природоохранная прокуратура остаётся в стороне

Жители МО «Лахта-Ольгино» уже несколько месяцев отстаивают свое право на благоприятную среду, обращаясь в надзорные органы и профильные комитеты, привлекая внимание к незаконности и экологической опасности переезда «АБЗ № 1» из Коломяг в «Конную Лахту». По мнению петербуржцев, размещение завода в этой зоне незаконно из-за нарушения ряда санитарно-эпидемиологических нормативов, окажет пагубное воздействие на флору и фауну находящихся рядом заказников, а также нанесёт ущерб здоровью жителей.

Но чиновники с прохладой относятся к проблеме жителей, не отвечая по существу на вопросы, ссылаясь на отсутствие у них подходящей компетенции и перенаправляя запросы в иные органы. К такому выводу пришли члены движения #противАБЗ, опубликовавшие анализ ответов госведомств.

Ранее активисты обращались в природоохранную прокуратуру Петербурга с просьбой провести проверку законности действий по переносу «АБЗ № 1» на территорию МО «Лахта-Ольгино». В своём обращении жители отмечали, что завод с его складами под ГСМ и другими зданиями планируется разместить на участке, находящийся в охраняемом районе Финского залива, в которой строительство подобных объектов запрещено в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10. Активисты указывали на близость промобъекта с заказниками «Северное побережье Невской Губы», «Юнтоловский» и памятником природы «Петровский пруд», а так же на возможность негативного влияния завода на их экосистему. В дополнение ко всему жители обратили внимание на тот факт, что по земельному участку для предполагаемого переноса «АБЗ № 1» проходит третий пояс зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, что накладывает ряд ограничений при строительстве промышленных объектов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

За подписью природоохранного прокурора Р.А. Рагимова запрос был просто переадресован в другие госведомства: комитет природопользования, комитет градостроительства (КГА) и Роспотребнадзор Петербурга.

«<…> Выезжать, проверять, искать, сопоставлять факты, прогнозировать это же время, таких заявлений в день сотни, а рабочий день до 18:00 <…> «Вот убьют - тогда и приходите», - прокомментировали действие прокуратуры активисты в группе #противАБЗ.

«Бюрократический футбол» чиновников Петербурга

В профильных комитетах по существу на вопросы жителей МО «Лахта-Ольгино» отвечать не стали, тоже перенаправив его в другие госорганы. Комитет природопользования, рассмотрев обращение, решил, что заданные в нём вопросы не относятся к его компетенции.

В итоге врио заместителя председателя комитета природопользования А.С. Григорьев отправил запрос в комитет промышленной политики Петербурга и в «Невско-Ладожское Бассейновое водное управление». У активистов вызвало удивление, что вопрос сохранения экосистемы заказников внезапно стал вопросом промышленной политики, а у ведомства нет полномочий. Положение комитета говорит об обратном: чиновники могут проводить экоэкспертизы, расчёты по оценке и снижению вреда на определённой территории и даже отказывать в утверждении плана развития территории, если он подразумевает причинение экологического вреда.

«<…> Это требует труда и работы. А зачем? Премию за такое тебе не дадут, отношение с коллегами из соседних ведомств можно испортить, да и вообще это же сколько человеко-часов нужно, чтобы все это реализовать?» - отметили активисты в группе #противАБЗ.

Никаких ответов на вопросы петербуржцы не получили в КГА, «Невско-Ладожском БВУ» и Роспотребнадзоре. Из комитета по градостроительству пришёл ответ, который активисты охарактеризовали как большую канцелярскую отписку.

«Огромный ответ на 3 страницы, суть которого укладывается в одно предложение. Никаких рассмотрений, проверок, поиска альтернатив комитетом проводиться не будет. Несоответствие региональных и федеральных нормативно-правовых актов никто не заметил, просто проигнорировали», - с сожалением отметили активисты.

В водном управлении чиновники не стали проводить никаких проверочных мероприятий. При ответе на вопросы сослались на не относящуюся к сути рассматриваемого дела норму Водного кодекса, а в итоге отправили обращение обратно в комитет по природопользованию. При этом пересылку обосновали недействующим Постановлением правительства Петербурга от 2004 года, в котором закреплялись полномочия природоохранного комитета Смольного.

Ситуацию петербуржцам не прояснили и в Роспотребнадзоре. В надзорном ведомстве с выгодой для себя исказили суть вопроса, отметив, что требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10 не запрещено размещать объекты в зоне санитарной охраны района водопользования. Хотя активисты спрашивали про охраняемый район в целом, куда входит зона санитарной охраны и где запрещено строить промобъекты со складами ГСМ, к которым и относится «АБЗ № 1».

Переписку государственных надзорных органов и профильных комитетов в движении #противАБЗ именовали «бюрократическим футболом». По мнению жителей, ситуация с асфальтобетонным заводом наглядно показала, что чиновники не хотят разбираться в проблеме, принимать решения, а потому просто пересылают обращение друг другу в надежде, что кто-то другой окажет помощь жителям, оказавшимся в затруднительном положении. По факту возникшей ситуации активисты готовят жалобу в Генпрокуратуру на бездействие чиновников.