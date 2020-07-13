Заместитель полпреда по СЗФО Потомский может иметь интересы в МПБО-2

Табу на обсуждение проблемы «МПБО-2»

Деятельность «Завода по механизированной переработке бытовых отходов» ( МПЗ «МПБО-2») не первый месяц освещается в федеральных и региональных СМИ. Причиной тому послужил скандал с загрязнением окружающей среды из-за скопившихся на территории предприятия 40 тыс. тонн отходов, испарения и мусорный фильтрат от которых отравляют воздух, почву и водные объекты В отношении директора завода Тихона Шмелева в середине апреля 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ , а через две недели руководителю предприятия предъявили обвинение.

Сам факт предъявления обвинения должен был привести к логическому решению – лишению Шмелева руководящей должности на государственном унитарном предприятии. Именно его незаконная деятельность, по мнению СК РФ, стала причиной убытков, которые понесёт город на восстановление земель и вывоз мусора. Траты исчисляются десятками миллионов рублей. Однако по неясным причинам Шмелев до сих пор управляет заводом.

Тема проблемы МПБО-2, возбуждённого уголовного дела и принятия кадрового решения будто бы стала табу для госорганов. СМИ, местным жителями и активистам добиться каких-либо комментариев от руководства завода невозможно. Шмелев дает санкцию на контакт лишь в тех случаях, когда давление со стороны социума зашкаливает.

Потому за последние месяцы общественность получила доступ к осмотру завода лишь 3 июня в рамках комиссионного визита. В Смольном предпочитают не комментировать происходящее. Вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий за комитет по благоустройству Петербурга, которому подведомственен МПБО-2, всячески обходит скандал стороной, особенно вопрос снятия Шмелева с должности, направляя СМИ отписки. С чем связана отстранённость властей Петербурга?

Интересы Потомского

Молчание и пассивность властей может объясняться наличием личных интересов в деятельности завода со стороны некоторых чиновников в высших эшелонах власти. Основание для такого предположения появилось после анализа документации завершённой госзакупки МПБО-2 на 138 млн рублей от 11 июня 2020 года на вывоз отходов 4 класса опасности с территории завода.

В списке документов, обязательных для публикации в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 года «о закупках для государственных и муниципальный нужд», МПБО-2 предоставило протоколы рабочей комиссии («О вскрытии конвертов» и «О рассмотрении, подведении итогов») предприятия. Сама комиссия, в соответствии с «Положением предприятия о закупках товаров, работ и услуг», формируется из числа работников завода.

В указанных документах заместителем председателя комиссии указан Багдасаров Леон Олегович – старший двоюродный брат заместителя полпреда по СЗФО Вадима Потомского. «Багдасарова» – девичья фамилия матери Потомского.

По словам источника в администрации МПБО-2, Леон Багдасаров являетс: родственником заместителя полпреда по СЗФО, штатным работником МПЗ и входит в руководящий состав мусороперерабатывающего завода. По словам собеседника, самого Тихона Шмелева считают ставленником Вадима Потомского.

Есть ещё один подозрительный момент в деле с «МПБО-2», который может объяснить пассивность властей Петербурга в решении проблемы с заводом. Действующий губернатор Александр Беглов с 23 мая 2012 по 25 декабря 2017 занимал должность полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО). При этом Вадим Потомский был его заместителем с 5 октября 2017 по 25 декабря 2017.

После ухода из ЦФО Беглова поставили на пост заместителя полпреда по Северо-западному федеральному округу до 3 октября 2018. Потомский также сменил ЦФО на СЗФО – вотчину Беглова, – заняв должность заместителя полпреда 7 декабря 2018. У двух чиновников имеется пересечения по должностям и по регионам политической деятельности.

«Коррупционный след»

Деятельность Вадима Потомского уже становилась предметом для антикоррупционных расследований во время его работы губернатором Орловской области с 2014 по 2017 годы. Издание «Совершенно Секретно» сообщало, что родственники чиновника появились на Орловщине с момента утверждения Потомского в качестве врио губернатора.

В области образовался «семейный клан», занятый освоением бюджетных средств с госзаказов, в том числе в сфере обращения с отходами. По данным журналистов, в 2014 году брат градоначальника Артем Багдасаров учредил ряд фирм для работы с мусором: ООО «Экотек», ООО «Экополис», ООО «Эко-Тек».

Директором фирмы «Экотек» был назначен зять – Артём Дайнеко. С 2014 по 2017 годы «Экотек» получил 69 заказов на 103 млн рублей. В 2016 году Леон Багдасаров, который сегодня находится в руководящем аппарате ГУП «МПБО-2», учредил ещё одну компанию по работе с отходами – ООО «Экотексити». Несмотря на то, что на данный момент учредителем компании является другое физлицо, учреждение компании Багдасаровым прослеживается по истории смены учредителей юрлица.

В 2017 было объявлено, что «Экотек» уходит с мусорного рынка Орла. Это событие совпало с переназначением Потомского на должность заместителя полпреда по ЦФО. И в тоже время стало известно, что эта компания открыла филиал «Северо-Западный» в Петербурге. Более того, часть родственников также переехала в Северную столицу. Журналистские расследования послужили поводом для инициации проверок со стороны ФСБ, СК РФ и Генпрокуратуры.

Госзакупка МПБО-2 на 138 млн рублей по вывозу скопившихся 40 тыс. тонн отходов подвергалась критике со стороны экоактивистов. Глава «Зелёного Фронта» Сергей Виноградов обращал внимание, что МПЗ организовал закупку на вывоз отходов 4 класса опасности. Однако проведённые ранее проверки показали, что в общей куче с отходами на территории МПБО-2 находятся и отходы 3 класса опасности. На сегодняшний день вопрос о том, как завод собирается сепарировать мусор для его транспортировки в рамках исполнения госзакупки, остался без ответа.