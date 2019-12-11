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Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизацию

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© Фото: Tele2

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Tele2 открыла 68 пунктов приёма ненужных аппаратов в 11 городах России.

Tele2 запускает первый масштабный операторский экологический проект – «Переплавка». Он отвечает на один из главных вызовов в области устойчивого развития планеты – рациональное потребление и необходимость переработки электронного мусора. Согласно докладу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пока в мире перерабатывается около 20% таких отходов. Хотя смартфоны живут в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. По данным давосского доклада, на смартфоны и прочие гаджеты по итогам 2018 года пришлось 8,7% отходов.

Tele2 способствует решению актуальной проблемы переработки электронного мусора. В компании считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию. Tele2 организует пункты приёма старых телефонов и отправляет их на завод «Мегаполисресурс» в Челябинске. Это первое предприятие в стране, которое в 2004 году стало утилизировать батарейки, а в 2013 году вышло в финал международного конкурса Green IT Awards в номинации «Рециклинговый проект года». Завод извлекает полимеры, цветные и драгоценные металлы, тем самым исключая токсичное воздействие на природу.

Опросы показывают, что большинство россиян готово участвовать в экологических инициативах и поддерживать модель сортировки отходов. Tele2 объясняет аудитории, что мобильные телефоны тоже требуют утилизации, и побуждает приносить старые аппараты на переработку. Пункты приёма отслуживших устройств открылись в 11 городах по всей стране. К проекту уже присоединились Москва, Петербург, Тула, Смоленск, Владимир, Иваново, Калуга, Рязань, Петрозаводск, Челябинск и Екатеринбург. Полный список салонов доступен на сайте проекта «Переплавка».

Поддержавшие «зелёную» инициативу получат скидку на покупку смартфонов Samsung Galaxy, значок, сделанный из переработанных телефонов, а абоненты Tele2 – ещё и 10 Гб интернет-трафика.

Несистемное избавление от электронного мусора несёт экологические риски, поскольку при небольшой доле в твердых отходах на него приходится 70% токсичных. Среднестатистический смартфон состоит из разных видов пластика, железа и керамики, содержит медь и сплавы, другие металлы и эпоксидные смолы. При разрушении аккумуляторов вредные химические вещества проникают в окружающую среду. Содержащиеся в устройствах цветные, драгоценные и редкоземельные металлы, а также пластик можно использовать повторно.

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