Петербургский нефтяной терминал закупил липы для городского субботника в Кировском районе

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) закупил липы для городского субботника в Кировском районе. ПНТ традиционно принимает активное участие в активностях по озеленению района. В этом году терминал приобрел для мероприятий, которые проходили в рамках городского субботника, саженцы липы. Всего было приобретено несколько десятков деревьев.



Саженцы были высажены по проспекту Стачек напротив ЗАГСА Кировского района. Кроме того, участники субботника очистили от опавшей листвы и мусора дорожки в сквере на Бульваре Новаторов и в Саду 9-го января. На уборку сквера Петра Семененко в Автово вышли ветераны Кировского завода, сообщает информационный портал администрации Кировского района. В акциях по благоустройству района приняло участие около 15 тыс. человек.

«Мы всегда с готовностью откликаемся на предложения администрации Кировского района, стараемся работать над устойчивым развитием района, да и всего города, в вопросах благоустройства и экологической безопасности. В том числе, это проявляется во внедрении самых современных экологических технических решений, таких как комплекс всплывающих бонов, на самом терминале», – рассказали в ПНТ.