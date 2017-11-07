Марина Шишкина: Наличие таких полигонов, как «Новоселки», на территории мегаполиса и культурной столицы – нонсенс

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», экс-депутат петербургского парламента и общественный деятель Марина Шишкина не первый год добивается закрытия полигона «Новоселки» – одной из главных экологических угроз севера Петербурга. Благодаря инициативе общественного деятеля выяснилось, что денег на рекультивацию объекта в бюджете не оказалось, а на полигон продолжают возить запрещенные отходы. Похожая ситуация с проблемным объектом наблюдалась в 2009, 2011 и в 2015 году.

В Год экологии, который неумолимо близится к концу, скандальный полигон «Новоселки» в Левашово – предприятие завода МПБО-2 (подведомственно петербургскому комитету по благоустройству) – претерпел только два очевидных изменения: откосы террикона несколько преобразились благодаря отсыпке грунтом, а в середине октября вдоль полигона посадили 500 саженцев. В будущем молодые деревья должны создать естественный лесной барьер, препятствующий неприятным запахам, которые регулярно накрывают жилые кварталы Приморского, Выборгского и Курортного районов Петербурга.

В остальном судьба объекта не определена: все инициативы, связанные с его рекультивацией, буквально тонут в коридорах Смольного, как в болоте. Многостраничная переписка Марины Шишкиной с властями и надзорными органами разного уровня (около десятка документов последних двух лет находятся в распоряжении редакции) – тому подтверждение.

Марина Анатольевна, вы давно занимаетесь «Новоселками». Как вы оцениваете текущую ситуацию? Почему проблема до сих пор не решена?

- Действительно, этой темой я занимаюсь с 2011 года, когда стала депутатом Заксобрания V созыва. Мы с коллегами сделали все, чтобы вынести ее в публичное поле, хотя тему полигона «Новоселки» всячески закрывали от общественности. Мы понимали, что бить тревогу по полигону «Новоселки», который давно выработал свой ресурс, нужно было в тот период, когда закрыли южный полигон на Волхонском шоссе. Однако вопрос завис. В этом я вижу определенную политику: вероятно, есть какое-то лобби, персона или группа, которое всячески тормозит решение вопроса мусоропереработки в Петербурге. Видимо, кто-то заинтересован, чтобы коммунальщики и строители ничего не платили в казну, а все эти ПУХТО с отходами вывозились бы на полигон нелегально, за черный нал. Другого логичного объяснения абсурдной ситуации просто нет. Вторая причина, по которой полигон до сих пор не закрыт, – строительство мусороперерабатывающего предприятия: за него, как представляется, идет борьба бизнес-структур.

Хочу подчеркнуть: наличие таких полигонов в мегаполисе, культурной столице – это нонсенс. Я не знаю ни одного города такого масштаба, где не было бы отлаженной системы мусоропереработки и действовали бы подобные зловонные свалки. Возникает политический и социокультурный вопрос: как можно было такое допустить? Петербург – это печальное исключение. И вот эта зловонная яма в городе со столичным статусом – настоящая экологическая катастрофа.

Марина Шишкина. Фото из личного архива

Тем не менее, сейчас, в год экологии, мы наблюдаем «хороводы» чиновников разного уровня вокруг объекта. Как вы пришли к выводу, что на самом деле никаких изменений не произошло и полигон продолжает работу?

- Я тоже бывала там неоднократно. В частности – на выездном заседании комиссии по экологии ЗакСа в Новоселках, которое организовала депутат Мария Щербакова. Там был и Кирилл Пащенко (заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга – прим. ред.), который красочно говорил о том, что наконец-то с полигоном покончено и сейчас начнется рекультивация. А мы с коллегами приехали на совещание чуть раньше, стояли у полигона и наблюдали нескончаемую вереницу грузовиков с мусором... Я не могла, конечно, проверить их содержимое, но было видно: везут совсем не грунт. Однако, как только на место прибыли депутаты и журналисты, поток машин резко прекратился. Еще тогда не могла поверить, что полигон закрыт. Тем более, зная, как все работает в нашей стране: полигон с 2015 года функционировал без лицензии, и отходы первого–четвертого классов опасности там вообще размещать нельзя.

Как вы помните, не так давно была встреча Георгия Полтавченко с Владимиром Путиным, на которой губернатор Петербурга заверил главу государства: полигон «Новоселки» закрыт. Но когда мы обратились к вице-губернатору Бондаренко и в Росприроднадзор, ответы подтвердили наши печальные предположения о том, что вопрос по-прежнему не решен: полигон продолжает принимать запрещенные отходы, а двух миллиардов на рекультивацию в бюджете нет. Последней каплей было интервью Георгия Полтавченко «Новой газете», где он также заявил, что вопрос с «Новоселками» решен. После такого поворота ничего не оставалось, как написать обращение непосредственно президенту – хотя это совсем не наш жанр, – чтобы выяснить, а что означает то самое «вопрос решен», когда по факту ничего не решено.

Все это ставит под вопрос даже начало технического этапа рекультивации. Совершенно очевидно, что даже если полигон закроют и прекратят возить мусор, без рекультивации он не перестанет источать зловонье, а значит – так и останется острой экологической проблемой севера города.

В городской администрации общественность постоянно заверяют, что все действия на самом деле законны и правильны – как это понимать простым горожанам?

- Для человека неискушенного такие объяснения кажутся убедительными. Но мы прекрасно понимаем, что свалка не может существовать на территории Петербурга. Да, сейчас какую-то «косметику» на полигоне делают, но все это не то.

Думаю, что вопрос с «Новоселками» не будет закрыт до тех пор, пока у нас нет главных ответов: куда везут мусор и где деньги на рекультивацию? И недавно я запросила у чиновников документы о концессионном соглашении между городом и Ленинградской областью – об этом постоянно говорят, но не дают конкретики: адреса, куда направляют городские отходы, до сих пор не известны широкой общественности.

Полигон "Новоселки", июль 2017 года. Фото: gov.spb.ru

Как решается вопрос финансирования, когда нужно срочно решить проблему, но бюджетных ассигнований нет? Есть ли механизмы дополнительного финансирования?

- Конечно, такие способы есть. Во-первых, существует резервный фонд, во-вторых, на срочные проблемы запрашиваются деньги из федерального бюджета. Как раз по этой причине мы обратились к президенту, чтобы он на своем уровне оказал содействие. Если уж в городе нет денег на рекультивацию, то можно получить эти два миллиарда от федералов.

Сейчас люди опасаются, что Год экологии закончится, а «Новоселки» продолжат работать и отравлять воздух. Что поможет раз и навсегда закрыть вопрос с полигоном?

- Эту тему постоянно нужно выносить в публичную плоскость. Но без инициативы горожан, увы, ничего сделать не получится. Мы (представители общественных организаций и политических партий – прим. ред.) можем писать сотни запросов, проблему можно обсуждать по вечерам в Интернете, но до тех пор, пока жители северных районов не начнут готовить письменные обращения, дело не сдвинется. Я подчеркиваю, нужно не звонить – звонки не имеют юридической силы, а именно писать. Желательно, готовить коллективные иски в суд и жалобы в надзорные органы. Иначе получается, что проблема есть, а реальных обращений очень мало. Любая гражданская активность должна быть оформлена в заявления на бумаге. Смольный, напомню, тоже очень пассивен, как структура – действенны только реальные документы от реальных людей.

Например, в Приморском районе есть центры защиты прав граждан, на Комендантском проспекте, 27, и в Адмиралтейском районе, на Серпуховской, 20. Здесь на безвозмездной основе готовы принять жителей и оказать юридическую помощь. Если будет коллективный иск – это самый лучший вариант. Далее мы техническую сторону вопроса готовы взять на себя и доказывать незаконность сложившейся ситуации с «Новоселками». Но еще раз подчеркну: без воли жителей никаких изменений ждать не стоит. У нас культура решения вопросов, к сожалению, такова: пока народ не поднимется, в хорошем понимании этого слова, пока социальное напряжение не нарастет до предела, ничего не решается.

Какие предпосылки есть к тому, чтобы вопрос решился в пользу жителей Петербурга?

- Я думаю, сейчас для этого самый удобный момент: в марте – выборы президента Российской Федерации, летом – Чемпионат мира по футболу-2018. Может быть, это не совсем правильно, но такова ситуация, и момент следует использовать с выгодой. Нужно достучаться: чтобы деньги нашли, в бюджете или извне, и поставили точку в этом вопросе.