Для полигона «Новоселки» построят станцию активной дегазации за 600 млн рублей

Создание станции активной дегазации – одно из первых мероприятий по рекультивации полигона ТБО «Новоселки». Заявил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

«Проект рассчитан на один год. Предполагается, что станцию активной дегазации построят за счет инвестора. Сейчас мы уже подали заявку на оформление земельного участка. Он уже сформирован, и проведены землеустроительные работы. Сооружение появится на территории полигона «Новоселки»», – прокомментировал чиновник. По словам Кирилла Пащенко, станция снизит неприятные запахи с полигона на 50%.

По действующему проекту рекультивации от 2015 года, строительство станции обойдется в 600 млн рублей. Срок запуска проекта господин Пащенко не уточнил. Однако еще в начале апреля 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский, курирующий вопросы экологической безопасности региона, недавно инспектировал полигон, и сообщил, что станцию построят к 2019 году.

Ранее станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии из свалочного газа в Левашово планировали построить и запустить еще в 2014 году.

Инвестпроект, к которому будет причастна, предположительно, немецко-австрийская компания, находится на стадии переговоров. По планам Смольного станция будет вырабатывать электроэнергию, которая пойдет в общую систему электроснабжения. На ее потребление установят «зеленый тариф» (оптовая цена по нему выше на 20-30%), а разницу в стоимости потребителям компенсируют из бюджета.

Кирилл Пащенко повторил недавние слова губернатора Георгия Полтавченко о том, что на полигон «Новоселки» перестанут вывозить необезвреженные и непроработанные коммунальные отходы уже к концу 2017 года. Сейчас сюда вывозятся только безопасные отходы с целью рекультивации.

Непосредственно рекультивация, подчеркнул чиновник, пройдет в два этапа, и рассчитана она на семь лет. «Сначала тело террикона покроют отходами, которые переработаны в специальных биобарабанах МБПО-2 (где мусор превращается в субстанцию, похожую на компост). После чего постепенно выровняют и укроют защитным слоем – для этого потребуется еще три млн тон отходов, - сообщил он. - Уже в конце года, жители почувствуют, что запаха стало меньше». За телом рекултивированного полигона в целях безопасности придется наблюдать 15 лет.

На вопрос, куда теперь будут везти городской коммунальный мусор, господин Пащенко ответил, что часть пойдет в Янино (МБПО-2) на переработку, а часть – на полигоны Ленинградской области. Конкретные точки, куда повезут петербургские отходы, в Смольном пока назвать не готовы. «Переговоры с областью уже были. Потребуется какое-то время, чтобы перенаправить логистические потоки, чтобы жители не почувствовали разницы в графике вывоза мусора. Мы полагаем, что логистика выстроится к концу года», – заверил зампредседателя комитета добавив, что в городе действует единый тариф на размещение и захоронение отходов.

Фото: Ольга Головина

По информации комитета в 2016 году горожане образовали 1,7 млн тонн отходов. Из которых обработали, утилизировали и обезвредили только 287 тыс., большей частью – на мощностях ГУП Завод МБПО-2 в Янино. Само предприятие работало лишь вполовину мощности.

По планам Смольного начало рекультивации позволит полностью загрузить завод, чтобы создать больше грунта для укрытия Новослок. В планах Смольного модернизация мощностей предприятия.

На вопрос о состоянии проекта мусороперерабатывающего завода в Левашово, который должны были построить еще в 2015 году по соглашению государственно-частного партнерства с греческим Консорциумом HELECTOR S.A. – ACTOR CONCESSIONS S.A. – ACTOR S.A., Кирилл Пащенко ответил, что концессионер до сих ор пересчитывает финансовую модель проекта. О приостановке инвестроекта стало известно в 2015 году.

Недавно Минприроды РФ подтвердило незаконность работы полигона Новоселки – лицензии на размещение отходов у предприятия нет. Сейчас информацию передали в Роспотребнадзор «для рассмотрения в части своей компетенции». До этого в администрации Выборгского района сообщали, что отходы на полигон будут возить до тех пор, пока не построят мусороперерабатывающее предприятие в Левашово. Привязку закрытия полигона к мусороперерабатывающему предприятию ранее заявляли и в Смольном. Мотив – мусор вывозить пока некуда. Позиция круто изменилась только в 2017 году.

Полигон «Новоселки» правительство обещало ликвидировать с 2009 года.