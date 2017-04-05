Алексей Кадочников: Чиновника нельзя заставить, но можно научить «крутить гайку» в нужном направлении

«Вонь от полигона «Новоселки» беспокоит всех нас. Но что могут сделать простые горожане для решения этой проблемы?» – такой вопрос более шести лет волнует жителей севера Петербурга. Он же стал повесткой тематической встречи, которую организовали участники сообщества «Мы против вони в Приморском районе».

Из уст Алексея Кадочникова горожане узнали об основах разумного взаимодействия человека с окружающим миром, опыте обращения с отходами в других странах, а также о том, насколько выгодно пускать отходы и мусор во вторичное производство. К мероприятию подключились не только жители Приморского района, но и воспитанники Алексея Кадочникова, студенты и выпускники факультета политологии СПбГУ. «Санкт-Петербург.ру» представляет основные тезисы ученого.

Русский путь обращения с отходами

Тему разумного обращения с отходами ученый начал с возможности применения мирового опыта к отечественным реалиям.

«Что такое по сути раздельный сбор мусора? Это норма жизни, которая пока не реализована у нас. В Петербурге в процессе жизнедеятельности горожан, не считая организаций, ежедневно образуется около пяти млн кг отходов (из простого расчета – один килограмм на человека). Из них пищевые отходы составляют около 30. Коротко обобщим опыт других стран.

Есть американский путь. Там проблемы утилизации пищевых отходов нет, поскольку в каждом доме, под каждой кухонной мойкой, стоит измельчитель. Измельченная органика поступает в коллектор, после – на станцию очистки, где отделяется от сточных вод, получается полусухой органический остаток, который либо досушивают и пускают на топливо, либо применяют в качестве удобрения. Путь хороший, но мы не можем его применить в Петербурге. Не получится всех заставить купить устройство, которое стоит почти 200 долларов. Даже если произойдет чудо и все установят измельчители, все равно будет нужна инфраструктура для обработки остатков.

Пока с ними поступают «по-советски». Пример: на очистных сооружениях в Ольгино или на ЮЗОС работает мощная система очистки сточных вод. После обработки остается полусухой осадок. Но его отправляют в печь и сжигают. При этом еще и тратят газ. В то же время в Швеции 80% газа для отопления жилья получают из мусора, а не тратят газ зря. Такая же практика существует и в США, в Чикаго, где часть полусухого остатка от измельченного пищевого мусора подвергают низкотемпературному пиролизу и получают газ. Кто-нибудь вообще слышал, чтобы мы использовали вторичный метан у себя в стране? По тому же примеру зимой мы «топим улицу»: на чердаках проблема с теплоизоляцией, результат: не только выброшенные на ветер деньги, но и опасные сосульки», – вновь привел примеры разумного и сомнительного использования ресурсов ученый.

Фото: helpinekb.weebly.com

«Мы по-прежнему живем по принципу «Сибирь за нами», всего навалом, на наш век хватит. В корне ошибочное суждение – это «навалом» рано или поздно кончится. В Европе это поняли давно: при относительно небольших площадях, которые занимают европейские страны, при весьма ограниченных ресурсах люди научились относиться к ним бережно. Ребенок цветочка не сорвет, бумажку не бросит – ему просто это в голову не придет. Это и есть результат экологического воспитания, экологической культуры, образования нескольких поколений», – говорит Кадочников. Он констатировал, что в современной России не хватает подобной «экологической сознательности», поскольку «ни одна проблема не решается мозговым штурмом». Это значит, что надо менять ментальность – начать с себя и с воспитания детей. Только тогда проблема с мусором сама решится, она просто перестанет существовать.

Эксперт привел пример из собственной преподавательской практики. «На одной из лекций я спросил своих студентов-старшекурсников: «Вот вы идете по улице, в руке – пустая банка из-под напитка. Бросите под ноги, если урн нет?» Некоторые честно признались: «Если никто не видит, брошу». Так что немецкий вариант борьбы за чистоту нам тоже не очень подходит – ментальность иная.

Зато нам может быть полезен американский вариант обращения с отходами. Представьте, стоят четыре контейнера: для стекла, для пластика, для металла, для смешанного мусора. Приезжает мусоровоз и контейнеры с сортированным мусором увозит, бесплатно, а за вывоз «смешанного» контейнера надо заплатить. Поэтому выгоднее сортировать – актуальная для нас практика», – считает Алексей Кадочников.

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Полигон «Новоселки» - достучаться до кабинета

«Я живу в «Юбилейном» и не могу дышать. Как мне нужно поступить, чтобы проблема решилась?» – задает вопрос один из организаторов сообщества «Мы против вони в Приморском районе», студент.

Профессор Алексей Кадочников. Фото: Ольга Головина

«Проблема в том, что эксплуатация полигона – это довольно сложная, достаточно закрытая и криминализированная сфера деятельности. Там крутятся гигантские деньги, – отвечает ученый. – Жители страдают от запаха. Возможно и скорее всего, сам по себе он не так уж вреден. Но, если действовать разумно, то попутный газ – источник запаха, можно собрать и применять в качестве энергоресурса. И зарабатывать на этом деньги, а не пускать их на ветер. Для этого нужно, чтобы такие полигоны, как «Новоселки», находились в руках частных инвесторов».

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«Чтобы создать фундамент продуманной экологической политики, нужны мультидисциплинарные исследования в области экологии. Результат во многом зависит от решения конкретного чиновника, это не обойти. Важно понять следующее: заставить его нельзя, но можно научить «крутить гайку» в сторону нужного результата. На научной основе и с пользой для общества.

Основная мотивация действий чиновника: карьерный рост, одобрение начальства, признание заслуг и не получить нагоняй. Понимая это, ему нужно дать мотивированную основу, подоплеку: научную, экономическую, социальную. Для этого нужны мультидисциплинарные исследования, где экологические задачи совместно решают геоэкогологи, математики, химики, биологи, юристы, политологи. То есть мы создаем и представляем чиновнику такой продукт, чтобы в дальнейшем он смог отчитываться: людям стало лучше, вокруг стало чище, дети стали меньше болеть и т. д. Еще и премию за это получить и ничего противоправного не совершить. Только так можно мотивировать конкретных чиновников на местах «крутить гайку» в нужную сторону. Кстати, как раз именно для таких разработок в ближайшее время на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина открывается Северо-Западный мультидисциплинарный центр экологической политики.

Итак, жителей Приморского района беспокоит запах с полигона: что делать? Политическое решение вытекает из повестки 2017 года. Это Год экологии, а в будущем году – выборы президента. Придумать и представить такое решение – задача ваша и хорошая практика для моих студентов и выпускников.

Фото: gov.spb.ru

Проблема, безусловно, решается трудно: сначала, а скорее – параллельно, нужно менять сознание, воспитать детей так, чтобы у них таких задач вообще не возникало. Второе – гражданское общество, которое должно работать на совершенствование экологической политики. Разумная и взвешенная политика обеспечит благоприятное будущее нашим внукам, иначе жить им будет просто негде. То, что вы создали собственную инициативную группу для решения своей локальной проблемы, архиважно, иначе власти пребывали бы в уверенности, что всех все устраивает. Однако лозунгов, плакатов, встреч и запросов недостаточно – необходимо создать серьезную подоплеку, обоснование, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Так что давайте решать, как выкручиваться. Все, что мы сейчас говорим, касается каждого», – завершил выступление ученый.

Организаторы сообщили корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», что мероприятие хотели провести в здании детской библиотеки на Комендантском, 30. Районная администрация сначала дала добро. Буквально за день до мероприятия местные власти пошли на попятную. «Начальник отдела культуры администрации Приморского района позвонил в библиотеку и сказал, что одобряет и согласует проведение встречи. За день до встречи он же потребовал согласования с главой администрации Николаем Цедом, заметив, что за два дня его не получить. После он добавил: «Ну вы же понимаете, что он не согласует. Вы же видели, что в программе встречи написано». В общем, цензура в действии», – пожаловались организаторы. Правда, заполучить официальную отмашку они более не пытались. Встреча состоялась в другом месте.

Сообщество «Мы против вони в Приморском районе» создали горожане района в сентябре 2016 года. Сейчас в сообществе почти две тысячи участников. Товарищи по несчастью убеждены: вместе бороться с «газовыми приветами» из Левашова будет проще и эффективнее. В подтверждении активной гражданской позиции участники сообщества создали одноименную петицию, засыпали запросами Смольный и профильные ведомства, стали героями многочисленных сюжетов и репортажей в СМИ. Сейчас они взялись и за просветительскую деятельность: в Приморском районе пройдет ряд тематических встреч с учеными, политиками и представителями общественных организаций.