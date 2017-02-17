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Петербургские свалки и «серые» полигоны нанесут на интерактивную карту

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© Фото: Depositphotos/sergioz

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Горожане смогут включиться в интерактивную борьбу с мусорными завалами.

В Петербурге запустили «Генеральную уборку» – это федеральный проект Общероссийского народного фронта (ОНФ). По замыслу организаторов он позволит оперативно устранять несанкционированные свалки и поставит на контроль «серые полигоны» мегаполиса.

Первый этап, которым поделились представители Общероссийского народного фронта в Петербурге, – создание интерактивной карты несанкционированных свалок и мусорных полигонов. Проект подготовили к Году экологии в России.

Пресс-конференция, посвященная запуску в Петербурге федерального проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Фото: Ольга Головина
 

По данным ОНФ, в Петербурге ежегодно образуется около двух млн тонн отходов в год, не считая строительных, которые везут на семь муниципальных полигонов, либо сбрасывают стихийно. По мнению организаторов, создание карты, а впоследствии электронного реестра позволит регулировать обращение с отходами в отдельно взятом регионе, а также адресно решать проблему помоек и свалок.

«В Петербурге это пилотный проект. Пока только идет создание карты и обработка информации. Мы фиксируем «горячие» мусорные точки, что в дальнейшем упростит контроль за свалками», – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Петербурге Виталий Фатеичев, призывая горожан включиться в интерактивную борьбу с мусорными завалами.

По замыслу создателей карта позволит направить внимание властей на «серые полигоны», чтобы в дальнейшем исключить незаконный вывоз мусора, либо начать конкретные шаги к утилизации.

«Самая неблагоприятная обстановка наблюдается на севере Петербурга. Там находятся полигон «Северный», где хранятся отходы переработки сточных вод системы Водоканала, и полигон «Новоселки». Последний 40 лет принимал отходы, а теперь мы видим последствия – неприятный запах, от которого страдают три района, – озвучил проблему представитель ОНФ в Петербурге Константин Тхостов. – Мы неоднократно обращали внимание властей на проблему. К сожалению, отдельные структуры федерального уровня не уделили объекту должного внимания – в их представлении запах в пределах нормы. Думаю, замеры провели просто не в тех местах».

Смотрите фоторепортаж «Санкт-Петербург.ру» с полигона осадка сточных вод ГУП «Водоканал» - «Северный»

 

Тхостов напомнил, что в 2012 году в Смольном уже утверждали региональную программу по обращению с твердыми бытовыми отходами на 2012-2020 годы. Однако заметил, что такие инициативы могут растягиваться до бесконечности или не будут работать вовсе, пока власть не станет взаимодействовать с населением. Сейчас этот диалог, по мнению представители ОНФ, затруднен.

«К вопросу утилизации необходимо идти цивилизованным путем – строить современные предприятия, менять законодательство. Сюда должны включаться бизнес, горожане и власть – должен быть комплексный подход. Программа «Генеральная уборка» – важный шаг в этом направлении», – подытожил Константин Тхостов.

Карту составят по заявкам неравнодушных горожан, которые смогут разместить информацию о свалке на сайте «Генеральной уборки» с фотографиями или видео. Далее специалисты ОНФ обработают обращения, выезжают на место и определяют масштаб проблемы. В случае если свалка небольшая, к уборке привлекут активистов и волонтеров ОНФ. Если серьезная – ею займутся ответственные органы власти.

Фото: newsko.ru
 

По словам организаторов «Генеральной уборки», программа только стартовала и все свалки Петербурга еще не посчитали – сейчас на карте только две точки. Всего по России зафиксировано около 200 тыс. незаконных свалок. После создания «мусорной карты» и, оценив масштаб беды, организаторы «Генеральной уборки» намерены инициировать внесение изменений в законодательство, в том числе в вопросе штрафов, которые на сегодняшний день мизерны (до 250 тыс. рублей). Конкретные решения будут выработаны только после окончания проекта и создания полной «мусорной картины».

Несмотря на то, что мусорная проблема не уходит с повестки дня, в Смольном рапортуют: горожане стали реже жаловаться на мусор и несанкционированные свалки. Власти приводят оптимистичную статистику: в 2016 году в Адмиралтейском стало на 24% меньше обращений, в Выборгском – на 40%, в Кировском – на 37%, в Невском – на 111%, в Петроградском – на 120%.

Если инициатива ОНФ получит живой отклик горожан, не исключено, что данные карты свалок скорректируют мусорный оптимизм администрации города.  

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