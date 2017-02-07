Российские ученые приблизились к разгадке тайны Голубого озера в Кабардино-Балкарии (ФОТО)

Вооружившись современной глубоководной техникой и костюмами для погружений, группа ученых вдоль и поперек изучила памятник природы – Голубое озеро в Кабардино-Балкарии. Ученые выяснили, что озеро на 21 метр глубже, чем считалось раньше, исследовали состав воды и грунта, нашли несколько пещер, а также создали первую 3D-модель удивительного водоема. Ученые-медики тем временем изучали возможности организма водолазов в особо экстремальных условиях, чтобы в дальнейшем подводные исследования давались легче и безопаснее.

Участников экспедиции «Голубое озеро – 2016» В Петербурге приветствовал вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков.

«Ученые досконально исследовали поверхность земли, однако подводное пространство все еще таит множество открытий, – отметил руководитель РГО, – Чтобы проводить масштабные исследования водных объектов, и создан Центр подводных исследований. Новые данные, которые привезли из последней экспедиции на Нижнее голубое озеро, подтверждают, сколько неизвестного хранят водоемы на нашей планете».

Карстовые озера – своеобразные природные вазы. Они рождаются на поверхности горных пород, если где-то в недрах есть источник, который рвется наружу, размывает породу и образует пропасть, заполненную водой. Так возникают озера, подобные Нижнему Голубому. За счет происхождения глубина таких водоемов может быть несоизмеримо больше их площади. Карстовых озер на земле около восьми млн, и за счет своей формы общий объем запасов воды в них в 80 раз больше, чем во всех реках на планете.

На глубинах водоема Нижнего Голубого озеро, или Церик Кёль, работали специалисты разных областей: геологи, медики, профессиональные водолазы. «Мы провели комплексное обследование – раньше таких на Голубом не проводили. Геологи и водолазы осматривали и брали пробы воды, грунта, растительности. Медики исследовали погружения», – сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Участники экспедиции обнаружили, что Церик Кёль оказалось на 21 метр глубже, чем определили более ранние исследования. По последним данным, глубина водоема – 279 метров (для сравнения, высота здания МГУ – только 240 метров). Таким образом, в России Нижнее Голубое признали самым глубоким среди карстовых и четвертым в мире.

«Мы выяснили, что у самого дна озера находится ниша, пещера, откуда, вероятно, озеро питается водой. Расщелина уходит глубоко в слои породы – наша глубоководная техника смогла исследовать ее до глубины 279 метров. Дальнейшие планы – исследовать расщелины озера — мы обнаружили три таких, чтобы лучше изучить природу Голубого озера и раскрыть его загадку», – поделился открытием замдиректора по научной работе Естественнонаучного института Пермского государственного национального исследовательского университета Николай Максимович. Среди всех российских озер, признанных глубочайшими, водоем занял седьмую строчку из 22.

Нижнее Голубое озеро, самое крупное из группы карстовых озер в Черкесском районе Кабардино-Балкарии, изучали не только водолазы, но и высокоточная глубоководная техника. Исследования проходили так: на глубину озера погружали обитаемый аппарат. Внешне он похож на кабину строительного крана, только напичканную специальной автоматикой. В нем находились операторы – как пояснили ученые, аппарат нельзя путать с батискафом. Люди делали наблюдения, а машина делала снимки и точно фиксировала данные о поверхностях. На более серьезные глубины, вплоть до таинственной расщелины, погружались необитаемые аппараты – подводные роботы. Они намного меньше, но возможностей исследовать каждую недоступную трещину у них больше. Так ученым удалось создать первую подробную 3D-модель озера, где видна его форма и направление, куда идут пещеры.

Ученые не исключают, что Церик Кёль может оказаться и глубже 279 метров. Однако проход в пещеру, за счет которой увеличивается глубина озера, настолько узок, а видимость настолько низкая, что имеющаяся техника не смогла проделать путь до конца.

Вода в озере прозрачна как слеза – видимость до 30 метров, с ярко-изумрудным оттенком. Необычный цвет возникает из-за растворения сульфатных пород и сероводородных выделений. Озеро почти необитаемо, здесь живут только неприхотливые мелкие рачки. Дно и стены выстланы желтыми известняками и водорослями – ученые взяли многочисленные пробы и, возможно, найдут здесь растения-эндемики. Что особенно поразило исследователей: на всех глубинах постоянная температура воды 9 °C. Это значит, что внешних источников у озера нет — вода идет из глубин и постоянно питает водоем. Об этом говорит и то, что Голубое озеро питает полноводную реку, при этом не теряя запас воды.

По легенде Нижнее Голубое озеро – это след падения дракона, которого сразил мифический герой Кавказа Батраз. Местные жители верят, что дракон все еще дремлет на дне Церик Кёль и просто ждет своего часа, чтобы вырваться на свободу. Другие легенды говорят, что здесь покоится конница Тамерлана. Дракона и конницу ученые не обнаружили. Зато нашли на дне грузовик, который упал в озеро не так давно. Местные поговаривали, что грузовик был с самогоном – ученые заверяют, что никаких емкостей со спиртным в озере точно нет.

По данным ученых-медиков, сложность для погружений здесь в том, что само озеро находится на высоте 800 метров над уровнем моря. То есть водолаз оказывается и на глубине, и на высоте одновременно. За погружениями – а их было около 400 и длились они, в общей сложности, 285 часов – следили медики. Они строго фиксировали реакции организма водолазов (до, во время и после спусков), снабжая последних всем необходимым для легкого погружения и быстрой реабилитации.

«Наша задача не только в том, чтобы сохранить здоровье водолаза во время погружения, но и в том, чтобы сохранялось профессиональное долголетие. Сейчас это самая большая проблема водолазной медицины. Научная цель – разработать такие решения, чтобы опытный человек мог проводить подводные исследования, а не уходил на пенсию раньше времени из-за профессиональных заболеваний водолазов», – резюмировал доктор медицинских наук, профессор кафедры физиологии подводного плавания Алексей Мясников. Новые данные позволят создать более совершенное снаряжение для погружений.

По словам руководителя водолазной группы Сумбата Александрова, нынешнее исследование – первое из трех, которое прошло без потерь. Ранее во время погружений водолазы получали серьезные травмы и гибли.

Комплексное обследование Голубого озера показало, что водоем нуждается в защите. В дальнейшем ученые планируют следить за уровнем и составом воды, контролировать влияние человека — ведь рядом пролегает автомобильная трасса, а на берегах разместились турбазы и общепит. Исследователи считают, что рядом с озером ни в коем случае нельзя бурить шахты и строить инженерные объекты, поскольку неизвестно, как это отразится на памятнике природы в будущем. Печальный пример — озеро Сухое. Оно находится совсем рядом, но в нем почти нет воды. Почему она ушла – неизвестно, но человеческий фактор не исключен.

Вооружившись новыми данными о карстовых озерах, ученые Центра подводных исследований Русского географического общества намерены обследовать и другие озера карстовой природы — Роголек в Персмском крае и Гарлыкское месторождение (карстовый провал) в Туркменистане.

Фото- и видеоматериал предоставлен Русским географическим обществом