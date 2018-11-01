Сливают уайт-спирит: «Водоканал» назвал причину химического запаха воды на севере Петербурга

Петербургский «Водоканал» рассказал о причинах резкого запаха химии на севере города. Горожане жаловались на неприятный запах и плохое самочувствие 17 октября.

Специалисты «Водоканала» передали пробы стоков на химический анализ в несколько разных лабораторий города.

«Много загрязняющих веществ, которые бы нарушили режим работы централизованной системы, не выявлено. Однако в стоках нашли большое количество полулетучих органических соединений, что характерно для нефтяных растворителей», – рассказали в пресс-службе компании.

Сброс в системы водоотведения таких веществ запрещен. Анализ проб проводили сразу три лаборатории – Центр гигиены и эпидемиологии, Центр экологической безопасности РАН и химико-аналитический центр «Арбитраж» НИИ имени Менделеева.

«Это подтверждает наличие сброса запрещенных веществ в систему водоотведения города, что стало причиной возникновения неприятных запахов и, соответственно, жалоб от жителей», – отметили в ГУП «Водоканал».

Ранее сообщалось, что на общую работу системы водоотведения сброс не повлиял. Пробы сотрудники Водоканала, в том числе, брали возле станции метро «Академическая».

Место сброса установить не удалось – источник может находиться на площади в 250 квадратных километров.