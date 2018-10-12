Ученые просят не кормить птиц, которые массово мигрируют над Петербургом

В Северной столице за последние недели количество птиц заметно увеличилось из-за активной миграции. Они улетают из арктических тундр России и возвращаются на зимовку в Западную Европу и Африку.

Больше всего птиц заметно в устье Невы и на Невской губе вдоль всего отрезка южного и северного побережья.

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Не воробьем единым: где в Петербурге можно увидеть необычных птиц

«Осенью 2011 года в районе Лахтинского мыса орнитологи насчитали более 1 млн птиц. Из года в год эта цифра меняется незначительно, – рассказал кандидат биологических наук Владимир Храбрый.

Сейчас над городом транзитом пролетают многочисленные стаи гусей – белолобых и гуменников. Над центральной частью Петербурга в небе можно увидеть чернозобых гагар, хищных птиц и даже серых журавлей. В районе Петропавловской крепости – нырковых уток: морянку, синьгу, турпана, морскую чернеть.

Ученый отмечает, что некоторые птицы просто пролетают город, а некоторые в нем задерживаются и даже остаются на зимовку.

Пернатых просят не подкармливать, потому что сейчас им это не нужно. Ведь таким образом люди лишают их потребности в поиске пищи, а значит и в необходимости перелета в более теплые регионы.