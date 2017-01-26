Гринпис: В Кургальском заказнике ведут незаконную стройку (ФОТО)

Активисты Гринписа сообщили об обнаружении незаконной стройки в Кургальском заказнике, который находится в Ленинградской области. На одном из его участков на берегу Финского залива построили беседку с печью и дом. Сооружения заметили местные жители.

Рядом с постройками лежат свежие остатки деревьев. Представители Гринпис предполагают, что они были вырублены незаконно, сообщается на сайте организации.

Фото: greenpeace.org

По словам активистов, вид строений свидетельствует о том, что их возвели для организации массового отдыха. При этом охранный режим заказника запрещает пребывание там людей с 15 апреля по 15 июля.

По факту появления построек Гринпис направил обращение в природоохранную прокуратуру Ленинградской области.

Заказники отличаются от заповедников тем, что на их территории охраняется не весь природный комплекс, а его отдельные части, например, растения, животные, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты. Кургальский заказник, считающийся одним из самых ценных в Ленинградской области, охраняется двумя международными конвенциями — Рамсарской Конвенции о водно-болотных угодьях и Конвенции о защите морской среды Балтийского моря.

Несмотря на это, в 2007-2008 годах на его территории происходили сильные пожары, а власти области проводили вырубки деревьев. Они были остановлены после скандала, который привел к увольнению нескольких чиновников. В настоящее время по южной части заказника планируют провести часть газопровода "Северный поток-2". Правительство Ленинградской области собирается изменить положение о заказнике, которое позволит создать газопровод на его территории.