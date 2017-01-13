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На берегу Финского залива построят "Дом для нерпы"

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© Фото: topnauka.ru

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Зоологи планируют сохранить нерпенков от аномально теплых и бесснежных зим.

На берегу Финского залива построят "Дом для нерпы". Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в настоящее время приобретают оборудование для создания искусственных убежищ для нерп.

Зоологи уже приобрели мотобуксировщик для передвижения по льду, который поможет перевозить снаряжение для создания убежищ. В скором времени у специалистов появится автомобильный прицеп для транспортировки снега и экипировка для исследовательской группы.

"Дом для нерпы" станет одним из важных направлений практической деятельности по сохранению численности субпопуляции балтийской кольчатой нерпы. Вход в ледяное убежище будет располагаться под водой, что позволяет нерпе всегда находиться в непосредственной близости от щенка. Под толщей льда новорожденный нерпенок надежно скрыт от холодов, ветра и хищников. Аномально теплые, бесснежные зимы не позволяют нерпам выращивать свое потомство привычным способом, и смертность щенков сильно возрастает, сообщается на сайте Водоканала. Аналогичным проектом уже занимались финские специалисты, которым удалось доказать эффективность метода.

В ноябре зоологи объявили о сборе средств на содержание нерпенка Крошика, который не захотел отправиться на волю и остался в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих до следующего сезона. Сейчас Крошик является единственным пациентом Центра, его обеспечили всем необходимым.

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