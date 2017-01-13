В Петербурге пройдет акция по утилизации новогодних елок

В Петербурге пройдет акция "Елки, палки, пять бизонов", в рамках которой горожан призывают сдавать новогодние елки на утилизацию.



Избавиться от праздничного дерева можно будет 22 января с 12 до 14 часов. Всего будет открыто 20 пунктов приема, в том числе в Мурино, Кудрово и во Всеволожске. Список точек можно посмотреть здесь.



Елки измельчат в щепу и отправят на подстилку и подкормку животным в российский карантинный центр "Велес" на помощь диким животным, в центр помощи бездомным животным "Потеряшка СПб", приют "Полянка" и в детскую конную академию "Рутения".



Организаторы принимают елки в любом виде, но без любых новогодних украшений.