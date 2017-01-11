Во Всеволожском районе зафиксировали утечку из канализации ЖК "Щегловская усадьба"

Во Всеволожском районе Ленинградской области экологи зафиксировали сбросы фекальных стоков из канализации. Утечка происходит из канализации ЖК "Щегловская усадьба", расположенного рядом с деревней Щеглово.

Сброс фекальных стоков по заявлению местных жителей проверяла лаборатория, которую курирует комиссия по экологии Законодательного собрания Ленинградской области.

"В отобранных пробах зафиксированы превышения по БПК и ряду органических веществ, присущих человеческим фекалиям. Сами жители комплекса называют данную канализацию временной и уже, который год искренне верят, что строительная компания "Навис" все исправит", — передает 47news слова экологов.

Глава СК "Навис" Александр Львович опроверг заявления о временной канализации. По его словам, она построена по проекту и имеются все необходимые документы о выполнении технических условий. Тем не менее Львович заявил, что утечки периодически случаются из-за засоров.

Для ликвидации проблем в начале 2016 года было принято решение построить канализационную насосную станцию. Львович сказал, что участок для строительства выделили в ноябре прошлого года, а запустят насосную станцию уже на следующей неделе.