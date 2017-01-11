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Во Всеволожском районе зафиксировали утечку из канализации ЖК "Щегловская усадьба"

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© Фото: prokommunikacii.ru

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Сбросы стоков строительная компания "Навис" обещает устранить не первый год.

Во Всеволожском районе Ленинградской области экологи зафиксировали сбросы фекальных стоков из канализации. Утечка происходит из канализации ЖК "Щегловская усадьба", расположенного рядом с деревней Щеглово.

Сброс фекальных стоков по заявлению местных жителей проверяла лаборатория, которую курирует комиссия по экологии Законодательного собрания Ленинградской области.

"В отобранных пробах зафиксированы превышения по БПК и ряду органических веществ, присущих человеческим фекалиям. Сами жители комплекса называют данную канализацию временной и уже, который год искренне верят, что строительная компания "Навис" все исправит", — передает 47news слова экологов.

Глава СК "Навис" Александр Львович опроверг заявления о временной канализации. По его словам, она построена по проекту и имеются все необходимые документы о выполнении технических условий. Тем не менее Львович заявил, что утечки периодически случаются из-за засоров.

Для ликвидации проблем в начале 2016 года было принято решение построить канализационную насосную станцию. Львович сказал, что участок для строительства выделили в ноябре прошлого года, а запустят насосную станцию уже на следующей неделе.

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