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В Петербурге разработали интерактивную карту деревьев

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© Фото: pixabay.com

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Добавить дерево в базу может любой пользователь интернета.

Активисты из Петербурга создали интерактивную карту, на которой указываются деревья Северной столицы. Ее разработали по инициативе движение «Деревья Петербурга».

По словам активистки Марии Тиники, подобные карты есть в Нью-Йорке и в Лондоне. Она заявила, что в Петербурге есть примерно 1,7 млн деревьев, которые нужно внести в соответствующий реестр.

«Но мы постараемся, чтобы наша карта дошла до Смольного и, возможно, стала основой для озеленения города», – передает «Комсомольская правда» слова Тиники.

За несколько дней горожане добавили в базу более 200 деревьев. Пользователям не обязательно указывать характеристики дерева, достаточно опубликовать его снимки для модераторов.

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