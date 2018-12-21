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Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку (ФОТО)

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© Фото: biograf.academic.ru

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Жители города обеспокоились за жизнь плавающих рядом со сливом уток.

Жители Петроградского района заметили фиолетовую жидкость неизвестного происхождения в реке Карповке. Об этом сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Горожане отметили, что рядом с пятном плавает «около сотни уток». Комментаторы подчеркнули, что в Карповку сливается «много чего и уже очень-очень давно».

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В региональном управлении Росприроднадзора заявили, что пятно зафиксировали у дома №28 по набережной реки Карповки. Выпуск находится на балансе «Водоканала».

«Сточные воды отводятся от близлежащих жилых домов. Выпуск не переключен на очистку. Таких объектов на всем протяжении реки более 10. Работы по строительству перехватывающих канализационных сетей с переключением выпусков в реку Карповку на очистку начаты в 2017 году. Финансирование работ осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга. Завершение работ намечено на конец 2019 года.», – добавили в ведомстве.

Фото: vk.com/unreleased_dtp
 

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