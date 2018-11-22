Компанию «Питерформ» привлекут к ответственности за слив загрязненных стоков в канализацию Пушкинского района

Сотрудники петербургской прокуратуры выявили загрязнения в канализации Пушкинского района, за которые ответственно ООО «Питерформ». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выявили, что в канализацию попали загрязненные сточные воды. Нормативы по нефтепродуктам были превышены в 1,3 раза, а по фенолу – в 9,41 раза.

«Руководителю организации прокуратура внесла представление об их устранении нарушений закона и приведении сточных вод в соответствие с требованиями закона, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», – добавили в прокуратуре.