К оператору Пулково подали второй иск о загрязнении реки Новая

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу подал иск в отношении оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» с требованием запретить сливать сточные воды в канал Новый. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

По данным сотрудников департамента, организация загрязняет канал, после чего вода попадает в реку Новая. В ведомстве считают, что без судебного решения проблема не разрешится.

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Ранее иск к «Воздушным воротам Северной столицы» направил комитет по природопользованию Петербурга. Документы попали в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Ранее аэропорт привлекли к административной ответственности за 2,5 тыс. тонн реагентов, которые попали в воду. Средство использовали зимой, чтобы избавиться от наледи на взлетно-посадочных полосах.