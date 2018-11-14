В Обводном канале появились масляные пятна

Жители Петербурга заметили в Обводном канале масляные пятна. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Пятно обнаружили в районе станции метро «Балтийская». Оно движется в сторону Финского залива.

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Причина загрязнения воды, предположительно, будет установлена в ближайшее время.

Ранее масляное пятно увидели в Фонтанке в районе Измайловского моста. Ситуацией занялся комитет по природопользованию.