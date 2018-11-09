В Фонтанке у Измайловского моста заметили большое масляное пятно (ФОТО)

Жители Адмиралтейского района заметили масляные пятна в Фонтанке у Измайловского моста. Об этом они рассказали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На месте работает катер Росприроднадзора. В комитете по природопользованию устанавливают, что попало в Фонтанку и как это произошло, сообщает «Бумага».

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По мнению пользователей социальных сетей, вода могла загрязниться топливом. «Переливается всеми цветами радуги», – добавил один из комментаторов.

Ранее Росприроднадзор проверил информацию о загрязнении реки Лубья. Инспекторы не выявили нарушений.