Строительную компанию «Орион плюс» заподозрили в сливе неизвестного раствора в Обводный канал

Сотрудники регионального управления Росприродназдору проверяют информацию о сливе неизвестного вещества в Обводный канал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте рассказали очевидцы, которые заметили нарушение законов вечером 7 ноября. Свидетели не уточнили, где слили неизвестный раствор, но инспекторы Росприроднадзора установили, что это произошло у Шлиссельбургского моста.

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По данным ведомства, там по государственному контракту работает строительная компания «Орион плюс». Она возводит проезд по Южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской обороны с мостом через ковш Обводного канала и транспортной развязкой с проспектом Обуховской обороны.

В управлении подчеркнули, что ранее компания уже привлекалась к ответственности.

«Летом текущего года в департамент Росприроднадзора по СЗФО поступили фото и видеоматериалы от представителей общественной организации, на которых было зафиксировано, что при проведении работ по демонтажу с левого берега Обводного канала временной дороги изымаемые грунты частично попадали в воду, из-за чего она приобретала землистый цвет, а шлейф распространялся на сотни метров ниже по течению», – добавили в ведомстве.