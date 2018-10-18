«Водоканал»: В канализацию Петербурга попали сточные воды с примесями карбида и пропана

Петербургский «Водоканал» установил, что в канализацию на севере города сбросили сточные воды, с которыми туда попали примеси карбида и пропана. Проверку устроили после жалоб жителей Северной столицы на химический запах.

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Пробы сточных вод взяли в районе станции метро «Академическая», откуда поступало больше всего жалоб. В «Водоканале» подчеркнули, что продолжат поиск и предотвращение несанкционированных сбросов в центральную систему канализации.

В пресс-службу предприятия добавили, что попадание веществ не оказало негативного влияния на работу очистных сооружений.