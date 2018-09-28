Смольный утвердил строительство мусоросжигательного завода в Каменке

Власти Петербурга подтвердили информацию о строительстве мусоросжигательного завода на территории промышленной зоны возле Каменки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В Смольном внесли необходимые изменения в планировку территории, заявила глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Отмечается, что потенциальный инвестор еще не предоставил проект.

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Завод будет утилизировать и обезвреживать отходы максимального класса опасности. Он будет обрабатывать примерно 350 тыс. тонн в год. Глава петербургского отеделения «Справедливой России» Марина Шишкина заявила, что инвестора «безопасность людей волнует в последнюю очередь».

Ранее Смольный отказался сжигать медицинские отходы в Каменке, но не отменил проект строительства завода, против которого выступают не только жители, но и депутаты, которые попросили отодвинуть все зловонные объекты подальше от жилья. Надежда Тихонова, депутат Законодательного собрания, предложила ввести штрафы для мусорных полигонов и заводов, источающих неприятный запах.