На Неве поймали масляное пятно

В Петербурге на Неве у Володарского моста заметили большое масляное пятно. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте».

Пятно двигалось по направлению к Финскому заливу. Специалистам ГУП «Пиларн» пришлось осмотреть больше 10 км воды по течению, сообщила «Фонтанка». Поймать его удалось под Большеохтинским мостом.

Экспертам предстоит убрать пятно, провести анализ проб воды и обработать поверхность Невы.

На поверхности петербургских рек нередко замечают различные пятна. В частности, в июле на Неве образовалась нефтяная пленка из-за ливневой канализации. Ранее эксперт Юрий Шевчук рассказал «Санкт-Петербург.ру», что происшествия безопасны для экологии.