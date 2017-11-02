Полтавченко и Макаров выпустили в Финский залив 12 тыс. особей балтийского сига

В четверг, 2 ноября, в Финский залив выпустили 12 тыс. особей молоди балтийского сига. Акция прошла в рамках Года экологии в России, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В акции на Васильевском острове приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга отметил, что акция проводится для компенсации ущерба, который нанесен водным биологическим ресурсам промышленными предприятиями и стройками, а также для восполнения популяций ценных пород рыб.

Всего в 2017 году в водоемы Петербурга и Ленобласти выпустили порядка 1,5 миллионов особей сига. В общей сложности в этом году под контролем Северо-Западного территориального управления Росрыболовства было выпущено в естественную среду обитания около 12 млн. мальков разных пород.