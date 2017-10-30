Петербуржцев призывают не трогать лебедей у КАД и ЗСД

Отлов лебедей, которые сейчас живут на пересечении КАД и ЗСД в Петербурге, запрещен, предупреждает комитет по природопользованию петербуржцев и гостей города.

Экологи отмечают, что беспокоиться за судьбу лебедей не стоит: птицы кормятся и набираются сил перед перелетом на юг. По мнению специалистов, лебеди здоровы и легко встают на крыло, но ближе 50 метров человека к себе не подпускают. Как только установится минусовая температура, лебеди покинут свой привал.

Специалисты комитета подчеркивают, что пытаясь помочь, люди могут нечаянно травмировать пернатых.