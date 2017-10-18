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Петербургский ЗакС одобрил создание регионального оператора мусора

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© Фото: Thinkstock / Fotobank.ru

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За законопроект в первом чтении проголосовали 48 депутатов.

В среду, 18 октября, депутаты Заксобрания Петербурга одобрили поправки в законодательство, которые регламентируют создание регионального мусорного оператора, передает АБН.

"Объем мусора так велик, что мусором должен лично заниматься президент. Почему? В СССР таких вопросов не ставилось. Более 60% отходов перерабатывалось, в каждом районе были пункты сбора макулатуры и сбора стеклотары. Но все изменилось в лихие 90-ые, когда к нам потекли импортные товары в яркой красочной упаковке", — заявил соавтор законопроекта, глава комитета по законодательству единоросс Денис Четырбок

За законопроект в первом чтении проголосовали 48 депутатов.

На одной из последних встреч с петербургским губернатором Георгием Полтавченко президент РФ Владимир Путин поднял проблему мусора в Северной столице. Речь шла о полигоне ТБО Новоселки. "В этом году мы прекращаем прием мусора на территорию свалки и начинаем ее рекультивацию. В принципе, уже сегодня все отходы мы туда не возим, только землю и строительные отходы, для того чтобы провести обваловку. Но свалка огромная", - сообщил Полтавченко. На этом месте появится завод по утилизации.

Полигон "Новоселки", принадлежащий подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2, волнует петербуржцев уже давно. Полигон выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Именно это стало причиной недовольства жителей северных районов Петербурга – им не дает покоя неприятный запах, идущий с полигона. Полигон уже исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому сейчас размещать там ТБО официально запрещено. Мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен.

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